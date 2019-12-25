25.12.2019 (17:59)

Заключено соглашение о сотрудничестве Санкт-Петербурга с парком «Патриот» Западного военного округа

Сегодня в Кронштадте состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербурга с Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа.

Документ подписали губернатор Санкт-Петербурга и руководитель парка «Патриот» Западного военного округа Андрей Кононов.

В настоящее время расположенный в Кронштадте военно-исторический парк включает в себя следующие объекты: эскадренный миноносец «Беспокойный», единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса», комплекс береговых батарей, южная оградительная стенка Кронштадтского порта, западная дамба Усть-Рогатки, Кронштадтское Адмиралтейство, форты «Александр I» («Чумной») и «Кроншлот», музей А.С. Попова, административный корпус «Гостевой дом», партизанская деревня.

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