26.12.2019 (05:51)

На Камчатке противолодочные самолёты Ил-38Н морской авиации ТОФ отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме «Елизово» проведены учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38Н.

В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Кроме того, экипажами Ил-38Н был осуществлен поиск, классификация и слежение за подводной лодкой условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения и условным применением противолодочного вооружения.

Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией Охотского моря. В ходе полетов была также осуществлена разведка ледовой обстановки в интересах гражданского судоходства.



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