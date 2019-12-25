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25.12.2019 (17:46)

Омские юнармейцы поздравили воспитанников детского дома №3 с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года юнармейцы отряда «Экипаж» школы №118 города Омск посетили воспитанников детского дома №3.

Ребята, нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, повеселили малышей и подарили им подарки, а также рассказали про свой юнармейский отряд. 

Движение Юнармия было создано в 2016 году, оно имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь Юнармии оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Юнармия
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