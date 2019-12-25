25.12.2019 (17:43)

Разведчики танковой дивизии защитили колонну своих войск в ходе учения на Урале

Военнослужащие разведывательных подразделений танковой дивизии Центрального военного округа провели комплексное учение по действиям в тылу противника со скоростным «отрывом» в точку эвакуации в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области.

В ходе учения разведчикам предстояло обеспечить перемещение колонны с имуществом и ремонтируемой техникой, исключив огневой контакт с незаконными вооруженными формированиями, планировавшими нападение и захват боеприпасов. Для этого разведывательно-поисковые группы были заброшены в район предполагаемого нахождения засад и «секретов» противника. Скрытно перемещаясь на местности, военнослужащие нашли и уничтожили огневые засады противника, планировавшего нападение на колонну.

В завершение учения разведчики вступили в бой с передовым боевым охранением условного противника.

Плотным огнем пулеметов военнослужащие остановили условные бандформирования, тем самым обеспечив беспрепятственный проезд колонны своих войск. Затем, ведя беглый огонь, провели скоростной отрыв от пребывающего подкрепления к месту эвакуации.

Также в ходе выполнения задач военнослужащими были отработаны вопросы организации устойчивой связи при помощи носимых радиостанций Р-168-5УН.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих в том числе из состава подразделений подвоза материальных средств и полигонного обеспечения.

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