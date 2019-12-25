25.12.2019 (18:36)

Более 100 новейших колёсных дорожных машин поступило в РВСН за последние три года

В 2020 году в инженерные подразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) существенно увеличатся темпы поставок специальной техники. В этом году в РВСН поступило около 30 единиц колесной дорожной техники (КДМ), а за последние три года — более 100 таких машин.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчёвку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

Наряду с КДМ в РВСН поступают инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие.

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