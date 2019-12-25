25.12.2019 (20:57)

В Москве под руководством Министра обороны России прошло итоговое заседание Общественного совета при военном ведомстве

В Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло итоговое заседание Общественного совета при Минобороны России.

Открывая мероприятие, глава военного ведомства предложил почтить память генерала армии Махмута Гареева, скончавшегося сегодня на 97 году жизни.

«Заседание приходится начинать с трагического сообщения: сегодня умер генерал армии Махмут Гареев — заслуженный, уважаемый, много воевавший офицер. Он сделал очень много как для Советской, так для и Российской Армии. Предлагаю почтить его память», — обратился Сергей Шойгу.

Первой темой заседания стала система подготовки офицерского состава. Как отметил Министр обороны, в настоящее время она полностью восстановлена.

«После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось лётного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5-10 лет. За счёт этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95 процентов. Теперь переходим на плановую подготовку офицеров», — заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что сегодня подготовка офицеров-выпускников военных училищ и академий ведется в необходимом объеме.

Продолжая заседание Общественного совета, Министр обороны сообщил, что к 75-летию Великой Победы военное ведомство увеличит число агитпоездов до шести.

«У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда «Эшелон Победы». Но, уверен, решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты», — сказал глава военного ведомства, добавив, что на поездах будет выставляться техника и музейные экспозиции.

В заключение Сергей Шойгу сообщил, что до 2025 года Минобороны России завершит создание системы военных госпиталей.

«Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, — отметил Министр обороны.

Данные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров».

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