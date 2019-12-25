25.12.2019 (20:50)

Начальник Генштаба вручил Национальному центру управления обороной полковую чашу

Начальник генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил начальнику Национального центра управления обороной РФ полковую чашу в честь 5-летия со дня его образования в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось сегодня в Центральном доме Российской Армии.

В своем поздравлении глава Генштаба отметил, что Национальный центр в полной мере доказал свою эффективность.

"За прошедшие пять лет прошло много событий, национальный центр управления обороной прошёл свое становление. За это время подобран кадровый состав, прошли профессиональную подготовку офицеры и гражданский персонал. Устойчиво работает вся вертикаль начиная от центра, и заканчивая региональными центрами управления и центрами в соединениях и воинских частях, – отметил В.Герасимов.

Национальный центр управления обороной Российской Федерации предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными Силами Российской Федерации; обеспечения управления повседневной деятельностью Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота; сбора, обобщения и анализа информации по военно-политической обстановке в мире, на стратегических направлениях и по общественно-политической обстановке в Российской Федерации в мирное и военное время.

19 декабря 2014 г. состоялось открытие НЦУО РФ Президентом Российской Федерации. Эта дата отмечается ежегодно как День воинской части.

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