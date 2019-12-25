25.12.2019 (16:33)

Новейший атомный подводный крейсер «Новосибирск» спущен на воду в Северодвинске

Сегодня в Северодвинске на АО «ПО «Севмаш» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») состоялась церемония спуска на воду атомного подводного крейсера четвертого поколения «Новосибирск».

На мероприятии присутствовали присутствовали командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов, первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, заместитель губернатора Новосибирской области Василий Смирнов, главный федеральный инспектор по Архангельской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Иевлев, глава муниципального образования «Северодвинск» Игорь Скубенко, председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов, первый заместитель генерального директора Северного машиностроительного предприятия Сергей Воронько, генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев, генеральный конструктор по многоцелевым атомным подводным лодкам и их вооружению Александр Антонов, начальник 1059-го военного представительства Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Максуров.

Серийная атомная подводная лодка «Новосибирск» строится по модернизированному проекту «Ясень-М».

«Развитие атомной подводной составляющей Военно-Морского Флота является приоритетным и находится в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ. Экипаж АПЛ «Новосибирск» прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение», - сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По словам главкома, «стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, которыми оснащается Военно-Морской Флот, воплотили в себе лучшие научные достижения в области отечественного подводного кораблестроения. Тесное взаимодействие Главного командования ВМФ с организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса ВМФ в вопросах военного кораблестроения на этапах проектирования, строительства, испытаний и обеспечения жизненного цикла кораблей, позволяет не только идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса, но и опережать его по целому ряду показателей».

Командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов поздравил корабелов «Севмаша» и экипаж подводной лодки от имени главкома ВМФ России и подчеркнул, что «Новосибирск» – это современнейший боевой корабль, отвечающий всем требованиям войны на море, обладающий уникальными боевыми возможностями. Корабли этой серии способны решать широкий круг по своему предназначению.

Первый заместитель генерального директора Сергей Воронько от имени генерального директора АО «ПО «Севмаш» Михаила Будниченко поздравил присутствующих с выводом АПЛ из эллинга. Он отметил, что юбилейный для предприятия год завершается значимым событием и выразил уверенность в том, что дальнейшее строительство корабля у достроечной набережной предприятия, все виды испытаний, которые предстоят ракетоносцу в 2020 году, будут успешно выполнены.

Символический старт движению корабля из эллинга дал командир экипажа АПЛ «Новосибирск» капитан 2 ранга Максим Шпирко. Он разбил традиционную бутылку шампанского о борт атомохода. Священнослужители провели освящение крейсера. Со скоростью около одного метра в минуту на стапель-поезде корабль начал движение к раскрытым воротам цеха, а затем в наливной бассейн предприятия.

Для справки:

АПЛ «Новосибирск» – многоцелевая АПЛ проекта «Ясень», спроектированная Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». В проекте применены многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении. Корабли этой серии станут воплощением и концентрацией уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок.

Экипаж АПЛ «Новосибирск» прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-Морского Флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение.

Корабль носит имя крупнейшего центра академической науки – города Новосибирска. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки проекта «Ясень-М», которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.

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