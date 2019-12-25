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25.12.2019 (19:35)

Госиспытания универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» завершатся в 2020 году

Государственные испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» для завершатся во втором квартале 2020 года.

Данный комплекс уникален тем, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.

Еще до принятия на снабжение этот комплекс обеспечил проведение государственных испытаний зенитных ракетных систем С-300В4 (стрельба по низколетящей цели), облеты ЗРК «Бук-МЗ», испытательные боевые стрельбы зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».

В настоящее время при проведении тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями войсковой противовоздушной обороны используются мишени, в основном разработанные на основе зенитных управляемых ракет, что не позволяет достоверно имитировать все классы современных и перспективных воздушных целей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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