25.12.2019 (19:30)

Корабли Балтийского флота провели учебные торпедные стрельбы

В частности, экипаж корвета отработал защиту корабля с применением антиторпеды противолодочного комплекса «Пакет».

По замыслу учения, корвет был торпедирован учебной торпедой, выпущенной с малого противолодочного корабля «Алексин».

Экипаж «Бойкого» применил новейшую универсальную торпеду, выпустив ее из стоящего на вооружении корабля комплекса «Пакет». По данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, цель была поражена с заданной точностью.

Стрельбы выполнялись практическими боеприпасами (без боевых частей) с максимальным соблюдением требований безопасности. Всего за время учения с обоих кораблей было выпущено четыре торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом.

Во время нахождения в море экипажами также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, управлению кораблем, условно поврежденным при ведении боевых действий, противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания.

Противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах. Комплекс автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице