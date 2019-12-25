25.12.2019 (19:27)

Фрегат «Адмирал Касатонов» проxодит испытания в штормовых условиях Баренцева моря

серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» продолжает испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Плавание корабля проходит в сложных штормовых условиях. Волнение моря достигает 5 баллов, порывы ветра превышают скорость 20 метров в секунду. Тем не менее, экипаж корабля выполнил часть ходовых испытаний и проверку систем и механизмов в море.

Отдельные эпизоды программы испытаний на данном этапе пришлось перенести на более поздний срок в связи с требованием техники безопасности. В более благоприятных погодных условиях экипаж фрегата отработает буксировку и артиллерийскую стрельбу по береговой цели.

В течение ближайших дней фрегат проверит систему противовоздушной обороны и радиотехническое вооружение во взаимодействии с авиацией Северного флота.

Справочно:

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября на Белом море и проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами по береговой и морским мишеням.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице