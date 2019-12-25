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25.12.2019 (19:23)

Красноярские юнармейцы посетили военную комендатуру Ужурского гарнизона

Юнармейцы военно-патриотического клуба «Стальные журавли» посетили военную комендатуру Ужурского гарнизона.

Для юнармейцев была проведена экскурсия по комендатуре с рассказами о предназначении части, показом вооружения и экипировки военной полиции. Ребята пообщались с военнослужащими комендатуры, а также с участником боевых действий на Северном Кавказе, специально приглашенным на встречу.

Движение «Юнармия» было создано в 2016 году, оно имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь Юнармии оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Юнармия
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