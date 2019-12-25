25.12.2019 (19:02)

Более 1000 специалистов РЭБ ЦВО привлекли к специальному учению

1137 специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа выполнили задачи по защите объектов своих войск в ходе комплексного учения, завершившегося сегодня на территориях Свердловской, Челябинской, Самарской Кемеровской и Новосибирской областей, а также на российской военной базе в Таджикистане.

В ходе учения подразделения РЭБ отработали вопросы противодействия техническим средствам разведки условного противника. Защищаемые объекты были скрыты путем создания полей управляемых помех, а также, методом снижения уровня электромагнитного излучения.

Затем экипажи мобильных комплексов «Красуха-С4», «Москва», «Борисоглебск», «Мурманск» выполнили комплексное воздействие на системы связи, навигации и управления условного противника и провели перехват радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника.

На российской военной базе в Таджикистане специалисты РЭБ отработали применение комплекса радиопомех «Поле-21» в совокупности с имеющимися средствами «Силок» и «Лесочек», прикрыв важнейшие объекты от средств наведения ракетного оружия условного противника.

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