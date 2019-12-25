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25.12.2019 (18:52)

Дети военнослужащих ЗВО из отдалённых гарнизонов посетили Санкт-Петербург в рамках благотворительной акции от туриндустрии города

Дети военнослужащих Западного военного округа, проходящих военную службу в отдалённых гарнизонах, посетили Санкт-Петербург в ходе благотворительной акции, организованной туристической индустрией города.

«Более 40 детей и сопровождающих в течение пяти дней смогли побывать в Эрмитаже, Петропавловской крепости, на крейсере «Аврора». В Аничковом дворце состоялась новогодняя ёлка, где каждый ребёнок получил подарок от Деда Мороза», – рассказал офицер военно-политического управления Западного военного округа капитан Кирилл Егоров.

В завершении поездки хоккеисты из команды «СКА-Нева» и заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы по фигурному катанию Оксана Казакова провели для детей мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, а также вручили фирменные сувениры.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Социальное развитие
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