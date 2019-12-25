25.12.2019 (18:44)
С инженерно-саперным подразделением ЦВО в Екатеринбурге проведено учение по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа провели расчистку местности от взрывчатых веществ в ходе учения, прошедшего сегодня на полигоне в Свердловской области.
Военным инженерам предстояло обнаружить и обезвредить противопехотные и противотанковые мины, а также взрывные устройства на растяжках.
Используя селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С, саперы обнаружили установленные мины, отметив места их расположения специальными флажками и оцепив периметр условно заминированной территории.
Также в ходе учения были отработаны действия в составе пешего инженерно-разведывательного дозора, патрулирующего участки дороги в поисках взрывных устройств на «растяжках».
Найденные взрывные устройства были идентифицированы и уничтожены методом сдергивания при помощи саперной кошки.
Всего к учению привлекалось более 60 военнослужащих и было задействовано 12 единиц военной техники.