25.12.2019 (18:44)

С инженерно-саперным подразделением ЦВО в Екатеринбурге проведено учение по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа провели расчистку местности от взрывчатых веществ в ходе учения, прошедшего сегодня на полигоне в Свердловской области.

Военным инженерам предстояло обнаружить и обезвредить противопехотные и противотанковые мины, а также взрывные устройства на растяжках.

Используя селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С, саперы обнаружили установленные мины, отметив места их расположения специальными флажками и оцепив периметр условно заминированной территории.

Также в ходе учения были отработаны действия в составе пешего инженерно-разведывательного дозора, патрулирующего участки дороги в поисках взрывных устройств на «растяжках».

Найденные взрывные устройства были идентифицированы и уничтожены методом сдергивания при помощи саперной кошки.

Всего к учению привлекалось более 60 военнослужащих и было задействовано 12 единиц военной техники.



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