25.12.2019 (18:39)

В Красноярске пройдет Первый краевой слет «Юнармейская елка»

В Красноярске пройдет Первый краевой юнармейский слет «Юнармейская елка», на котором соберутся активисты Юнармии со всего Красноярского края, чтобы встретить Новый год и подвести итоги года.

Со всех районов Красноярского края в Красноярск приедут юнармейцы, активно принимающие участие в патриотических мероприятиях своего района.

Участников «Юнармейской елки» ждет новогодний квест, множество интерактивных локаций, конкурсы, выступления творческих коллективов Красноярска и, конечно, подарки от краевого штаба Юнармии.

Организатором мероприятия выступили КГАУ «Краевой Дворец молодежи» и региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю.

Также для руководителей военно-патриотических клубов и начальников штабов Юнармии будет организована конференция-совещание «Развитие систем патриотического воспитания в Красноярском крае» с участием почетных гостей, на котором обсудят развитие патриотизма в крае и проведение основных мероприятий, посвященных Году памяти и славы.

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