25.12.2019 (18:20)

В Иванове прошла благотворительная акция «ВДВ дарит подарки»

В канун Нового года военнослужащие воздушно-десантного соединения, дислоцированного в г. Иваново, провели благотворительную акцию в радиотехническом техникуме-интернате для людей с ограниченными возможностями «ВДВ дарит подарки!».

Мероприятие было организовано командованием соединения совместно с администрацией учебного заведения.

Участниками акции стали более 50 учащихся и сотрудников техникума-интерната.

Десантники подготовили и подарили студентам спортивный инвентарь и оборудование (ракетки для настольного тенниса и бадминтона, боксерскую грушу с креплением, боксерские перчатки, дартс, шахматы и шашки), показали фильм об истории и боевом пути соединения.

В ходе живого общения военнослужащие рассказали учащимся о системе боевой и физической подготовки в соединении, провели занятие по неполной разборке и сборке автомата АК-74М.

В свою очередь учащиеся вручили гостям ответные подарки: сладкий пирог и новогоднюю игрушку-шар, созданную своими руками.

Итогом встречи стала договоренность об оказании помощи в формировании в техникуме-интернате военно-патриотического клуба для людей с ограниченными возможностями.

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