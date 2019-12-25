25.12.2019 (16:50)

В состав Ленинградской военно-морской базы вошёл уникальный гидрографический катер «Михаил Казанский»

Сегодня в Выборге (Ленинградская обл.) состоялась торжественная церемония первого подъёма Андреевского флага на борту большого гидрографического катера «Михаил Казанский» проекта 23370Г.

Начальник гидрографического района Ленинградской военно-морской базы капитан 2 ранга Александр Шубин поздравил экипаж катера с вхождением в состав Балтийского флота и передал командиру полотнище Андреевского флага для проведения ритуала.

Катер имеет уникальную катамаранную конструкцию, благодаря которой удалось значительно увеличить площадь палубы для размещения гидрографического оборудования: многолучевого эхолота с комплексом сбора и обработки информации, промерного эхолота, измерителя скорости звука в воде, автономного гидрологического зонда и других видов специальной техники для исследований. Кроме того, он оснащен современной системой навигации и связи, радиолокационной станцией и электронной картографической системой.

«Михаил Казанский» будет использоваться в Финском заливе для выполнения гидрографических работ, обслуживания плавучих знаков для судовой навигации, а также доставки людей, топлива и продовольствия на различные объекты, которые обслуживает Ленинградская военно-морская база. «Михаил Казанский» стал первым построенным катером проекта 23370Г, водоизмещение составляет 140 тонн.

Катер назван в честь выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке Дороги жизни на Ладожском озере во время Великой Отечественной войны, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице