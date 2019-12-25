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25.12.2019 (16:35)

На Курильских островах состоялось торжественное заселение двух новых общежитий для военнослужащих

На островах Курильской гряды состоялось торжественное заселение двух современных меблированных общежитий квартирного типа для военнослужащих по контракту – на острове Итуруп и – на Кунашире.

Жилье получили 60 семей военнослужащих. Дома подключены к современным энергоцентрам, обеспечивающим бесперебойное функционирование построенных объектов.

В торжественной церемонии приняли участие представители командования соединений, строительных организаций, администраций районов. Квартиры полностью готовы к проживанию: оборудованы приборами учета, необходимым набором мебели и бытовой техники.

Напомним, что в рамках развития военной и социальной инфраструктуры на островах Итуруп и Кунашир в ближайшей перспективе запланированы строительство и реконструкция более 200 различных объектов, в том числе объекты военного назначения, жилые дома, столовые, школы, спортивные комплексы.

Стоит отметить, что все воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на островах Курильской гряды, полностью укомплектованы военнослужащими по контракту.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Торжественные церемонии , Жилье
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