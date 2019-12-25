25.12.2019 (16:35)

На Курильских островах состоялось торжественное заселение двух новых общежитий для военнослужащих

На островах Курильской гряды состоялось торжественное заселение двух современных меблированных общежитий квартирного типа для военнослужащих по контракту – на острове Итуруп и – на Кунашире.

Жилье получили 60 семей военнослужащих. Дома подключены к современным энергоцентрам, обеспечивающим бесперебойное функционирование построенных объектов.

В торжественной церемонии приняли участие представители командования соединений, строительных организаций, администраций районов. Квартиры полностью готовы к проживанию: оборудованы приборами учета, необходимым набором мебели и бытовой техники.

Напомним, что в рамках развития военной и социальной инфраструктуры на островах Итуруп и Кунашир в ближайшей перспективе запланированы строительство и реконструкция более 200 различных объектов, в том числе объекты военного назначения, жилые дома, столовые, школы, спортивные комплексы.

Стоит отметить, что все воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на островах Курильской гряды, полностью укомплектованы военнослужащими по контракту.

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