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25.12.2019 (16:24)

Президент России наградил 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ орденом Кутузова

Вчера Президент России Владимир Путин наградил 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ орденом Кутузова.

Церемония награждения состоялась после заседания расширенной коллегии Минобороны Российской Федерации, которое провел глава государства.

Награда полку была вручена «за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач».

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Награждения
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