25.12.2019 (16:24)
Президент России наградил 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ орденом Кутузова
Вчера Президент России Владимир Путин наградил 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ орденом Кутузова.
Церемония награждения состоялась после заседания расширенной коллегии Минобороны Российской Федерации, которое провел глава государства.
Награда полку была вручена «за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач».
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