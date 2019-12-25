25.12.2019 (16:24)

Президент России наградил 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ орденом Кутузова

Вчера Президент России Владимир Путин наградил 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк Псковского соединения ВДВ орденом Кутузова.

Церемония награждения состоялась после заседания расширенной коллегии Минобороны Российской Федерации, которое провел глава государства.

Награда полку была вручена «за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице