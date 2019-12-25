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25.12.2019 (16:14)

В ВКС за год поступило более 150 единиц техники

Воздушно-космические силы по итогам 2019 года получили более 150 единиц вооружения и техники, включая современные самолеты, вертолеты, технику войск противовоздушной обороны.

«Предприятиями промышленности в соответствии с гособоронзаказом-2019 поставлено более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М и Ми-8АМТШ», – сообщил командующий войсками ПВО-ПРО – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Также в войска поступили зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», различные радиолокационные станции радиотехнических войск.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВТ , Авиация , ВКС
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