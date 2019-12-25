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25.12.2019 (16:05)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота стартовал первый флотский этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

В рамках первого этапа специалисты медицинской службы из соединений и воинских частей Балтийского флота отработают навыки вождения гусеничной техники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполнят упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Кроме того, механики-водители продемонстрируют свои навыки в вождении легкобронированных многоцелевых тягачей на пересеченной местности.  Упражнения будут выполняются на пересеченной местности днем на маршруте протяженностью 1 км 200 м с естественными и искусственными препятствиями.

Конкурс профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020.

В общей сложности, в мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих из соединений и воинских частей Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военно-медицинская эстафета , Балтийский флот , Западный военный округ
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