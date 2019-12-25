25.12.2019 (15:57)

На территории военного городка в Приднестровье для детей проведена экскурсия по Музею Боевой славы

В Музее Боевой славы, расположенном на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), прошел День открытых дверей.

Музей Боевой славы ОГРВ ПРРМ состоит из трех залов, каждый из которых посвящен военным событиям разных времен.

Посмотреть на экспонаты времен Великой Отечественной войны и Афганской войны пришли около 50 детей военнослужащих. Дети российских военнослужащих в Приднестровье регулярно посещают Музей Боевой славы. В ходе подобных мероприятий читаются лекции, посвященные дням воинской славы.

В рамках военно-патриотического воспитания военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводят Уроки мужества, показные занятия, а также различные акции и конкурсы военной направленности.

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