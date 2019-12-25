25.12.2019 (15:50)
Первая комплекс КРУС «Стрелец-М» поступил на вооружение снайперов общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области
Первая партия комплексов разведки управления и связи КРУС «Стрелец-М» поступила в подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области.
Свыше 200 комплектов распределены для комплектования снайперских рот и подразделений.
Комплекс «Стрелец» - индивидуальный компьютер мобильного типа, позволяющий создать единые сети из данных индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения. Комплекс в режиме реального времени позволяет отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.
Новые комплексы «Стрелец» и «Стрелец-М» входят в боевую экипировку «Ратник» и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа.
Новости по теме:
Гранатометчики ЮВО на полевом сборе в Карачаево-Черкесии совершенствуют огневую выучку при действиях в обороне и наступлении
Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» Южного военного округа уничтожили крылатые ракеты условного противника на учении в Ростовской области
Метки: