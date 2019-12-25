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25.12.2019 (15:50)

Первая комплекс КРУС «Стрелец-М» поступил на вооружение снайперов общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области

Первая партия комплексов разведки управления и связи КРУС «Стрелец-М» поступила в подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области.

Свыше 200 комплектов распределены для комплектования снайперских рот и подразделений.

Комплекс «Стрелец» - индивидуальный компьютер мобильного типа, позволяющий создать единые сети из данных индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения. Комплекс в режиме реального времени позволяет отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.

Новые комплексы «Стрелец» и «Стрелец-М» входят в боевую экипировку «Ратник» и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Снайперы
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