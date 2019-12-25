25.12.2019 (15:35)

До конца года в танковую армию ЗВО поступит партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3»

Партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3» до конца текущего года поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской и Нижегородской области.

БпЛА будут применяться для дораздведки целей в ходе тактических учений, мониторинга мероприятий боевой подготовки, в случае необходимости возможно использование дронов в пожароопасный период для наблюдения за лесопожарной обстановкой.

«Орлан» и «Элерон» созданы для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Являются одними из основных летательных аппаратов Вооруженных Сил России. Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты.

В составе комплекса – рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта беспилотного летательного аппарата.

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