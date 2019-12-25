25.12.2019 (12:17)

Пять армейских спортсменов стали победителями Кубка Сальникова по плаванию

Накануне в Санкт-Петербурге завершился XIII международный турнир «Кубок Владимира Сальникова», где пловцы ЦСКА записали на свой счет 11 медалей разного достоинства: 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых.

Призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионата Европы, победитель этапа Кубка мира, победитель и призер VII летних Всемирных военных игр, ефрейтор спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Владислав Гринев с результатом 46,69 секунды первенствовал на дистанции 100 м вольным стилем, обогнав Михаила Вековищева (46,80) и Андрея Минакова (47,22).

Двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион и призер чемпионатов России Александр Кудашев показал лучший результат – 1 минута 51,88 секунды – на дистанции 200 м баттерфляем. Второй результат продемонстрировал бронзовый призер чемпионата мира, многократный победитель Европейских игр рядовой Даниил Пахомов – 1 минута 53,02 секунды. Замкнул тройку лидеров Александр Прибыток – 1 минута 53,28 секунды.

Призер чемпионатов мира и Европы сержант Дарья Устинова финишировала первой на дистанции 200 м на спине. С результатом 2 минуты 06,69 секунды спортсменка ЦСКА обошла Анастасию Осипенко (2:07,35) и Ангелину Никифорову (2:08,95).

Призёр чемпионатов мира, победитель и призёр чемпионата Европы-2018, многократный призер Всемирных военных игр, серебряный призёр Универсиады лейтенант Светлана Чимрова выиграла 200-метровку баттерфляем – 2 минуты 07,02 секунды. Второй стала Александра Сабитова (2:09,01), третьей – Анастасия Маркова (2:10,42).

Также на счету Чимровой «серебро». Армейская пловчиха показала второй результат на дистанции 100 м баттерфляем - 57,89 секунды. Победу одержала Анна Суркова (57,30). Третьей стала Дарья Кулешова (58,29).

Одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге и бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде, серебряный призер чемпионата Европы младший сержант Ирина Кривоногова, преодолевшая 200 м комплексом за 2 минуты 08,32 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялась немка Зои Фогельман (2:08,75). Замкнула тройку лидеров Вероника Андрусенко (2:10,58).

Также Кривоногова стала третьей на дистанции 200 м вольным стилем – 1 минута 55,47 секунды. Первенствовала Вероника Андрусенко (1:55,03), второй стала Дарья С. Устинова (1:55,09).

Двукратный победитель чемпионата мира на короткой воде, победитель и призер чемпионата Европы на короткой воде, бронзовый призёр чемпионата Европы, победитель Универсиады, многократный победитель и призер Всемирных военных игр старший лейтенант Олег Костин за 26,54 секунды преодолел на турнире в Санкт-Петербурге 50-метровку брассом. Победу в данном заплыве одержал Андрей Николаев (26,39). Кирилл Стрельников с результатом 26,54 секунды так же стал вторым.

На дистанции 200 м брассом третье место заняла победительница VII Всемирных военных игр и чемпионатов мира CISM, призёр Универсиады сержант Мария Темникова, затратившая на преодоление дистанции 2 минуты 21,82 секунды. Первой финишировала Евгения Чикунова (2:17,71), второй – Дарья Чикунова (2:20,75).

Кроме того, Владислав Гринев в составе команды Москва (Гринев, Елизавета Чмыхова, Ника Годун и Кирилл Стрельников) стал третьим в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. С результатом 1 минута 41,05 секунды спортсмены уступили командам Санкт-Петербурга (1:39,78) и Беларуси (1:39,86).

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