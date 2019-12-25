25.12.2019 (14:15)

Армейский биатлонист завоевал «серебро» в сингл-миксте на этапе Кубка IBU по биатлону

В австрийском Обертиллиахе на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен ЦСКА Александр Поварницын вместе с Анастасией Поршневой стали вторым в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте).

Призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призер этапа Кубка мира в эстафете по биатлону Александр Поварницын и Анастасия Поршнева с одним штрафным кругом и 13 дополнительными патронами уступили 8,6 секунды одержавшей победу команде Германии, показавшей время 44 минуты 31,4 секунды.

Замкнули тройку лучших норвежцы.

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