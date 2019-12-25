25.12.2019 (15:22)

Армейцы признаны лучшими тренерами и спортсменами уходящего года по версии ВФЛА

Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги голосования делегатов отчетной конференции федерации. Тренером года назван армеец, тренер Марии Ласицкене – Геннадий Гарикович Габрилян, его подопечная, армейская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей спортсменкой года, а спортсменом года стал барьерист ЦСКА – Сергей Шубенков. Звание «Лучшей молодой спортсменки (до 23 лет)» присуждено армейской бегунье – Полине Миллер.

Трехкратная чемпионка мира, двукратная победительница Всемирных военных игр, чемпионка Европы по прыжкам в высоту старший лейтенант ВС РФ Мария Ласицкене одержала победу в номинации «Лучшая спортсменка 2019 года» по итогам голосования, которое проводила Всероссийская федерация легкой атлетики.

Ласицкене открыла сезон с первой крупной победы – армейская легкоатлетка стала первой на зимнем чемпионате России.

В марте Мария заслужила ещё один титул уже на чемпионате Европы в помещении в Глазго. Спортсменка преодолела высоту 2,01.

Летний сезон начался с победы на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Осло, далее победа в Хожуве.

30 сентября в Дохе Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира с блестящим результатом 2,04.

А в октябре Мария выиграла VII Всемирные военные игры с результатом 2,01 м, который стал рекордом соревнования.

Лучшим спортсменом 2019 года признан победитель и призёр чемпионатов мира, победитель VII Всемирных военных игр, двукратный чемпион Европы старший лейтенант ВС РФ Сергей Шубенков.

В 2019 год армеец Сергей Шубенков поднимался на все ступени пьедестала почета. Сезон он начал с третьего места на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае и красивой победой в Риме.

В июне в Рабате Сергей одержал победу, но получил травму во время падения на финише. В финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе Сергей становится третьим. Через 4 дня в Минске на матче Европа-США Сергей занимает второе место, проигрывая только Ортеге.

В октябре Сергей Шубенков становится серебряным призёром чемпионата мира в Дохе с результатом, а позднее одерживает победу на VII Всемирных военных играх в Ухане с результатом.

В номинации «Лучшая молодая спортсменка 2019 года» первенствовала победитель Первенства Европы U20, рекордсменка России U20, серебряный призер VII Всемирных военных игр рядовой Полина Миллер.

В текущем году Полина Миллер первенствовала на юниорском чемпионате Европы, командном чемпионате России, IX летней Спартакиаде учащихся, 61-м Мемориале Знаменских и международном турнире в Испании, а также выиграла матчевую встречу с США в составе сборной Европы и приняла участие в чемпионате мира в Дохе.

Закончила свой сезон Миллер на VII летних Всемирных военных играх в Ухане, показав вновь быстрые секунды – 51,49 и став серебряным призером соревнования.

Звание лучшего тренера 2019 года заслуженно присвоено армейскому тренеру-преподавателю высшей категории по лёгкой атлетике, заслуженному тренеру России, личному тренеру Марии Ласицкене Геннадию Габриляну. Геннадий Габрилян создал уникальную методику, помогающую его ученице побеждать практически в каждом турнире, где она принимает участие.

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