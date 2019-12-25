25.12.2019 (12:08)

Армейская шпажистка Татьяна Гудкова завоевала «золото» на Кубке России в Лобне

В подмосковной Лобне в рамках Кубка России по фехтованию прошли командные соревнования шпажисток. Спортсменки ЦСКА Татьяна Гудкова, Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина и Юлия Личагина поднялись со своими командами на разные ступени пьедестала почета.

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр чемпионата Европы прапорщик Татьяна Гудкова в составе первой команды Москвы (Гудкова, Милен Бавуге Хабимана, Дарья Мартынюк, Айзанат Муртазаева) первенствовала в командном первенстве шпажисток на Кубке России-2019 по фехтованию, который проходит в эти дни в Лобне.

Соперницами победительниц турнира по финалу стали спортсменки первой команды Самарской области – победительница Первенства России Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова и Виолетта Храпина (все - ЦСКА/Самара), а также Ольга Сухова. После первого круга перевес сборной Москвы составил два укола (12:10), но затем столичные шпажистки с каждым боем наращивали преимущество и в итоге одержали победу – 45:37.

В матче за третье место вторая команда Московской области, в составе которой выступили бронзовый призер чемпионата Европы U23 прапорщик Юлия Личагина, Анастасия Балягина, Анастасия Воробьёва и Светлана Халитова, со счетом 45:35 обыграла спортсменок из Санкт-Петербурга.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице