Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.12.2019 (14:50)

Отдельному морскому инженерному полку Северного флота исполнился год

Сегодня торжественные мероприятия по случаю первой годовщины со дня формирования части состоялись в отдельном морском инженерном полку Северного флота. 24 декабря 2018 года, командовавший Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил командиру полка (тогда ещё подполковнику, а ныне полковнику) Юрию Горбунову Боевое знамя.

Поздравить военных инженеров с Днём части прибыли представители командования Северного флота, православного духовенства, ветераны и юнармейцы. В ходе торжественных мероприятий состоялось открытие нового памятника – гусеничного минного заградителя, который был установлен перед зданием штаба полка.

Отдельный морской инженерный полк Северного флота был развёрнут в прошлом году на базе отдельного морского инженерного батальона в посёлке Щукозеро Мурманской области. Основное его предназначение – инженерное обеспечение действий сил и войск флота в условиях Крайнего Севера и Арктики. Военнослужащие полка серьёзный практический и боевой опыт. Они прошли военную школу в составе группировки сил флота, действовавшей на Северном Кавказе во время контртеррористических операций и в Сирии, занимаясь разминированием объектов и восстановлением разрушенной инфраструктуры.

Ежегодно личный состав инженерного полка принимает активное участие в обеспечении ключевых тактических учений Северного флота в Арктической зоне, а также в постоянном режиме занимается утилизацией взрывоопасных предметов, обнаруженных в зоне ответственности флота.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Командующий Северным флотом поздравил личный состав с награждением орденом Ушакова
Крейсер «Маршал Устинов» идет на Родину черноморскими проливами
Фрегат «Адмирал Касатонов» проведёт испытательные стрельбы в Баренцевом море
БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» пополнил запасы топлива в Средиземном море

Метки:
Северный флот , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false