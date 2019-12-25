25.12.2019 (12:51)

Экипаж патрульного корабля ЧФ «Дмитрий Рогачёв» отработал действия по отражению нападения беспилотников

Экипаж патрульного корабля (пк) «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по противовоздушной обороне (ПВО) с отработкой алгоритмов действий по обнаружению и отражению ударов низколетящих малогабаритных воздушных целей условного противника.

По замыслу учения, в ходе выполнения задач по предназначению в одном из полигонов боевой подготовки Чёрного моря, расчёты ПВО «Дмитрий Рогачёв» обнаружили неопознанную цель, классифицируемую как беспилотный летательный аппарат (БпЛА). По команде средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению.

После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля.

Роль воздушного противника выполняли подразделения БпЛА из состава Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове.

Учения по отражению БпЛА условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице