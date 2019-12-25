25.12.2019 (12:46)

Артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота приняли участие в торжественной встрече в Севастополе первого пассажирского поезда, прошедшего по Крымскому мосту

Артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в торжественной встрече пассажирского поезда № 7 «Санкт-Петербург – Севастополь», впервые прибывшего в город-герой после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Приглашение на участие в данном мероприятии руководитель ансамбля песни и пляски ЧФ капитан 3 ранга Алексей Костянников получил от правительства города.

В ходе события, которое уже стало историческим, флотские артисты на Центральном перроне железнодорожного вокзала Севастополя встречали поезд исполнением гимна города «Легендарный Севастополь» (слова Петра Градова, музыка Вано Мурадели).

По решению городского правительства с сегодняшнего дня трансляция записи гимна города-героя в исполнении ансамбля песни и пляски ЧФ будет звучать при прибытии каждого поезда на железнодорожный вокзал Севастополя.

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