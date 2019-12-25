25.12.2019 (12:16)

В войска ВВО прибыли более 12 тысяч новобранцев из западных регионов страны

Более 12 тысяч новобранцев прибыли для прохождения службы по призыву в соединениях и воинских частях Восточного военного округа из западных регионов страны.

Из центральных регионов страны на Дальний Восток прибыло около 10 тысяч призывников.

Более двух тысяч новобранцев прибыли в ВВО из регионов, находящихся на территории Южного и Западного военных округов.

Стоит отметить, что для доставки молодого пополнения на Дальний Восток было задействовано 6 крупных воинских эшелонов, военно-транспортная авиация округа, кроме того часть воинских команд была перевезена рейсами гражданской авиации.

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