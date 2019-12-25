25.12.2019 (12:16)
В войска ВВО прибыли более 12 тысяч новобранцев из западных регионов страны
Более 12 тысяч новобранцев прибыли для прохождения службы по призыву в соединениях и воинских частях Восточного военного округа из западных регионов страны.
Из центральных регионов страны на Дальний Восток прибыло около 10 тысяч призывников.
Более двух тысяч новобранцев прибыли в ВВО из регионов, находящихся на территории Южного и Западного военных округов.
Стоит отметить, что для доставки молодого пополнения на Дальний Восток было задействовано 6 крупных воинских эшелонов, военно-транспортная авиация округа, кроме того часть воинских команд была перевезена рейсами гражданской авиации.
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