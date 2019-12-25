25.12.2019 (12:12)

Универсальные подвижные мастерские поступили в подразделения ВВО

В рамках перевооружения и укомплектования подразделений технического обслуживания, в ремонтно-восстановительное подразделение общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, поступила партия универсальных передвижных мастерских МТО-УБ М1 на шасси Урал-4320. Они предназначены для проведения всех видов технического обслуживания и ремонта вооружения и техники танковых и мотострелковых соединений.

Прямым назначением новой машины является обслуживание танков типа Т-80 и Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, а также различных бронетранспортеров и бронированных тягачей. Всего, на вооружение, в ремонтную часть поступили 3 передвижные мастерские.

Дополнительно одной из главных задач военных ремонтников является специализированная техническая помощь и эвакуация военной техники различного рода с отказами в ходе эксплуатации.

Для выполнения таких задач на вооружении в ремонтном подразделении уже стоят уникальные комплексные машины РЭМ-КЛ на базе «Урал»-532362 с расширенным спектром функциональных возможностей, в том числе по поиску машин, потерявших подвижность, а также выполнению операций по восстановлению работоспособности техники в полевых условиях в любое время года и суток.

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