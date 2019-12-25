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25.12.2019 (12:08)

Кадеты Оренбурга собрали сотни подарков на Новый год для местного детского реабилитационного центра

Кадеты Оренбургского президентского училища навестили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония».

В преддверии Нового года кадеты и их родители, учителя и воспитатели приняли участие в большом благотворительном марафоне «Тепло кадетских сердец».  Детские вещи, предметы гигиены, игрушки, сладости, фрукты приносят все, кто способен на доброту, милосердие, щедрость и сопереживание.

Кадеты поздравили воспитанников городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» в роли Деда Мороза и Снегурочки, показали им интерактивный спектакль и провели новогодние веселые старты.

Обеим командам, участвующим в стартах, организаторы подарили по ящику с мандаринами. Кроме того, ребята вместе с классным руководителем провели для младших школьников центра новогодний мастер-класс.

Кадеты Кирилл Худаев и Дмитрий Пестёха под аплодисменты завершили встречу авторскими песнями под гитару.

Продолжением мероприятия стала мини-дискотека с играми, песнями и танцами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военное образование
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