25.12.2019 (11:44)

Более 620 сооружений и зданий введено в эксплуатацию в Южном военном округе в уходящем году

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников подвел итоги развития объектов инфраструктуры военного округа в 2019 году.

«Более 620 зданий и сооружений введено в эксплуатацию в Южном военном округе в 2019 году. В том числе здания и сооружения на аэродромах, сооружения причального фронта Каспийской флотилии, а также более 600 зданий и сооружений для размещения личного состава и военной техники», – сказал Александр Дворников.

Более 35 зданий и сооружений введено в эксплуатацию в Республике Дагестан, что позволило разместить личный состав корабельного соединения, морской пехоты Каспийской флотилии, а также ракетного дивизиона, которые уже приступили к боевой учебе.

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