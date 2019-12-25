25.12.2019 (11:40)

Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиаполка ЮВО на Кубани уничтожили заглубленный командный пункт условного противника

Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, при выполнении плановых полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.

К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 7 самолетов.

В небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях.

В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

В зимнем периоде обучения экипажи штурмовиков Су-25СМ3 примут участие в более чем 30 различных учениях, выполнят около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решать задачи по уничтожению авиационных парков боевых машин, объектов ПВО, баз, крупных складов горюче-смазочных материалов и живой силы условного противника.

Учения проводятся на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

В общей сложности за год каждый летчик авиационного полка проведет в воздухе свыше 80 часов.

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