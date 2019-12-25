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25.12.2019 (11:35)

Специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО перехватили беспилотники условного противника в Южной Осетии

Подразделения радиоэлектронной борьбы российской военной базы в Южной Осетии перехватили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника.

В ходе занятий на полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнили задачи по перехвату управления беспилотников и посадке на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. Перехват управления осуществлялся с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

В качестве беспилотной авиации условного противника использовались беспилотники, стоящие на вооружении подразделений БпЛА 58-й армии ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Беспилотные летательные аппараты , Южный военный округ
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