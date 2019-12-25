25.12.2019 (11:35)
Специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО перехватили беспилотники условного противника в Южной Осетии
Подразделения радиоэлектронной борьбы российской военной базы в Южной Осетии перехватили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника.
В ходе занятий на полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнили задачи по перехвату управления беспилотников и посадке на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. Перехват управления осуществлялся с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.
В качестве беспилотной авиации условного противника использовались беспилотники, стоящие на вооружении подразделений БпЛА 58-й армии ЮВО.
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