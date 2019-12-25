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25.12.2019 (11:10)

Гранатометчики ЮВО на полевом сборе в Карачаево-Черкесии совершенствуют огневую выучку при действиях в обороне и наступлении

В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) около 300 стрелков-гранатометчиков в ходе сбора на горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии совершенствуют навыки владения ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7В и автоматическими станковыми гранатометами АГС-17.

Гранатометчики ведут разведку целей и определяют дальности до них, учатся скрытно передвигаться на поле боя, оборудовать и маскировать позиции, вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням, используя дневные и ночные приборы наблюдения и прицеливания.

Всего с военнослужащими будет проведено более 80 занятий по огневой подготовке с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, из них более 40% – ночью.

Завершится полевой сбор гранатометчиков в конце текущего месяца выполнением нормативов по огневой и тактической подготовке, а также выполнением упражнений контрольных стрельб в дневное и ночное время суток.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Войска РЭБ , Военные сборы
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