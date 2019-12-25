25.12.2019 (11:07)

Более 850 детей военнослужащих ЮВО приглашены на новогоднюю ёлку в Ростове-на-Дону

Более 850 детей военнослужащих и гражданского персонала Южного военного округа (ЮВО) получили приглашение на главную новогоднюю ёлку ЮВО в Ростове-на-Дону.

Для проведения детского праздника в окружном Доме офицеров в Ростове-на-Дону установлена новогодняя ёлка, декорации, музыкальное, световое и лазерное оборудование. Организована культурно-развлекательная программа с театрализованным представлением и детскими песнями. Ведущими мероприятия будут Дед Мороз и Снегурочка, которые вручат ребятам подарки – наборы конфет и игрушки.

Новогодняя ёлка командующего войсками ЮВО станет началом череды новогодних и праздничных мероприятий: также в Доме офицеров состоится Новогодний офицерский бал для военнослужащих и членов их семей, спланированы концертные и музыкальные программы и спектакли по новогодней тематике.

Гости смогу увидеть спектакли «Снежная королева», «Маша и медведь», театрально-цирковую сказку «Волшебный будильник», новогоднюю программу «Щенки спасают Новый год», «Щелкунчик и кошки» с участием кошек

Ю. Куклачева и артистов из Москвы.

Праздничное мероприятие проходит по инициативе командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова каждый год и уже носит традиционный характер.

Всего новогоднюю ёлку в Ростове-на-Дону посетят более 4,5 тыс. человек.

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