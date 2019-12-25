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25.12.2019 (10:57)

Более 600 тактических учений проведено в ЮВО в 2019 году

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников подвел итоги боевой подготовки войск военного округа за 2019 год.

В ЮВО было проведено более 600 тактических учений, в том числе около 350 двусторонних, свыше 61 тыс. практических занятий по основным предметам боевой подготовки. Из них около 50% проведено в ночное время.

«Мероприятия подготовки войск были направлены на поиск и внедрение новых способов выполнения боевых и специальных задач, с учетом исторического и современного боевого опыта, в том числе в Сирии», – сказал Александр Дворников.

Также командующий отметил, что уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава вырос на 12%.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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