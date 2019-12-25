25.12.2019 (10:57)
Более 600 тактических учений проведено в ЮВО в 2019 году
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников подвел итоги боевой подготовки войск военного округа за 2019 год.
В ЮВО было проведено более 600 тактических учений, в том числе около 350 двусторонних, свыше 61 тыс. практических занятий по основным предметам боевой подготовки. Из них около 50% проведено в ночное время.
«Мероприятия подготовки войск были направлены на поиск и внедрение новых способов выполнения боевых и специальных задач, с учетом исторического и современного боевого опыта, в том числе в Сирии», – сказал Александр Дворников.
Также командующий отметил, что уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава вырос на 12%.
Новости по теме:
Военнослужащие центра подготовки и боевого применения ВКС в Астрахани поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом
Метки: