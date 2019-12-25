25.12.2019 (10:53)

Более 8 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности проведено в ЮВО в 2019 году

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников подвел итоги развития юнармейского движения на территории военного округа в 2019 год.

«В целях развития юнармейского движения и формирования у молодёжи активной жизненной позиции проведено свыше 8 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности», – сказал Александр Дворников.

На базе более 650 детских лагерей успешно проведено юнармейское лето, в ходе которого более 60 тыс. школьников получили навыки армейской жизни.

Также командующий ЮВО отметил, что численность участников движения с начала года увеличился более чем на 60 тыс. человек.

Всего в ЮВО насчитывается более 4,5 тыс. юнармейских отрядов, объединяющих около 117,5 тыс. юношей и девушек.

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