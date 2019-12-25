Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.12.2019 (10:42)

Аэромобильная группа ЮВО провела тактико-специальное учение в горах Чечни

Аэромобильная группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, в рамках тактико-специального учения отработала посадку и высадку из вертолета в заданном горном районе с автомобилями высокой проходимости.

После высадки подразделения из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО аэромобильная группа успешно атаковала условного противника. Военнослужащие совершенствовали навыки ведения боевых действий в тылу условного противника, организации наблюдательных постов, поиска, налета и засад.

Личный состав аэромобильной группы имеет на вооружении «багги», противотанковые гранатометы РПГ-7В и 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», а также минометные комплексы 2С12 «Сани».

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тактико-специальных занятий применяются имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие центра подготовки и боевого применения ВКС в Астрахани поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом
Военные связисты ЦВО провели учение по организации системы управления на Урале
Зенитная ракетная бригада ЦВО на Алтае в 2019 году перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»
Военнослужащие ЦВО примут участие в будущем году в шести международных учениях

Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения , ПВО , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false