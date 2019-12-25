25.12.2019 (04:29)

В Приморье встретили российских военнослужащих, принимавших участие в учении «Индра-2019»

Военнослужащие усиленного мотострелкового батальона общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) вернулись из Индии, где проходило двустороннее российско-индийское межвидовое учение «Индра-2019». Самолёты Ил-76 Военно-транспортной авиации совершили перелет с индийской военно-воздушной базы Гвалиор на военный аэродром в Приморском крае.

По итогам учения все военнослужащие были награждены медалями и грамотами.

Основные этапы учения проходили на полигоне «Бабина» в штате Уттар Прадеш на Северо-западе Индии, где около 300 военнослужащих ВВО были размещены в полевом лагере. В ходе учения российским военнослужащим на период отработки совместных задач были предоставлены танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2 Вооруженных сил Индии.

Учение «Индра-2019» проходило с 11 по 21 декабря. В нем приняло участие около 500 военнослужащих Вооруженных Сил РФ и Республики Индия.

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