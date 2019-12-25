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25.12.2019 (03:15)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота отрабатывают вождение техники с боевой стрельбой в Приморье

Военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совершенствуют мастерство огневой подготовки из вооружения БТР-82А и вождения машин в условиях, приближенных к боевым.

В ходе занятий водители выполняют приемы маневрирования на специальном автодроме, где правильность и безопасность прохождения маршрута зависит от всего экипажа. Военнослужащие следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрыв пакеты.

На определенных участках трассы водителям необходимо выполнить повороты и развороты различной сложности в ограниченных пространствах, которые имитируют городские условия.

На огневом рубеже наводчики скорострельной 30-мм пушки 2A72 поражают мишени на дистанции от 400 до 800 метров как с места так и в движении. Особое внимание уделяется фланговой стрельбе при смене огневой позиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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