24.12.2019 (23:48)

В ЦСКА прошла церемония чествования боксеров – победителей и призеров Всемирных военных игр в Ухане

В Музее спортивной славы ЦСКА прошла церемония чествования победителей и призеров соревнований по боксу VII летних Всемирных военных игр, прошедших этой осенью в китайском Ухане.

«Так принято во всех крупных спортивных организациях – чествовать спортсменов по прибытию с самых знаковых соревнований. В этом мы не оригинальны, но уверяю вас: делается всё это исключительно для популяризации бокса, – обратился к собравшимся начальник ЦСКА полковник Артем Громов. – Отдельные слова благодарности хочется сказать лично президенту Федерации бокса России. Это действительно первая федерация, которая своими делами поддерживает спортсменов. Я надеюсь, что такие встречи станут регулярными, а спортсмены будут давать нам больше поводов».

Он также выразил благодарность спортсменам и тренерам, которые приняли участие в мероприятии, а также воспитанникам спортивной школы ЦСКА по боксу и кикбоксингу им. В.П. Ульянича, для которых эта церемония станет очередным стимулом для занятия боксом и достижения высоких спортивных результатов.

Приказами Министра обороны Российской Федерации за высокие показатели в служебной деятельности, проявленные при исполнении обязанностей военной службы, за добросовестное исполнение трудовых обязанностей медалью «За воинскую доблесть» II степени награждены начальник команды – старший тренер спортивной команды (по боксу) майор Максим Чудаков и серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр Европейских игр, серебряный призёр VII Всемирных военных игр прапорщик Саяна Сагатаева, а также Медалью «За укрепление боевого содружества» - чемпионка Европы и России, победительница Кубка России 2017 года, бронзовый призёр VII Всемирных военных игр прапорщик Мария Уракова и победитель и бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратная чемпионка России, бронзовый призёр VII Всемирных военных игр рядовой Александра Кулешова.

«Для каждого спортсмена и для федерации в общем большая гордость – представлять нашу страну. И особенная гордость для нас – представлять Министерство Обороны Российской Федерации. Я всегда говорил и говорю, что Федерация бокса России является гражданским подразделением МО РФ, потому что боксом занимаются люди с характером, с мощным характером. Наша задача – полное сотрудничество и помощь», - сказал Кремлев, затем совместно с начальником ЦСКА вручивший боксерам, прославившим Вооруженные Силы РФ и страну на VII летних Всемирных военных играм, и их личным тренерам подарки от Федерации бокса России.

Почетными гостями мероприятия стали генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов, первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко, легендарные боксеры Виталий Качановский, Валериан Соколов и Олег Григорьев, а также армейские тренеры и ветераны спорта ЦСКА Алексей Жук и Евгений Чернышев.

На VII летних Всемирных военных играх в Китае Овик Оганнисян завоевал «золото» в весовой категории до 56 кг. Так же обладателями золотых наград стали Алексей Семыкин (до 75 кг) и Артем Сусленков (свыше 91 кг). Обладательницей «серебра» Игр стала Саяна Сагатаева (до 57 кг). Александра Кулешова (до 51 кг), Шахриер Ахмедов (до 60 кг), Алексей Мазур (до 64 кг) и Мария Уракова (до 75 кг) заняли третьи места.

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