24.12.2019 (23:19)
Военнослужащие центра подготовки и боевого применения ВКС в Астрахани поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом
В Астрахани военнослужащие центра подготовки и боевого применения ВКС РФ поздравили с наступающим Новым годом детей-сирот из школы-интерната имени Героя Советского Союза летчика-истребителя Степана Здоровцева.
К поздравлениям присоединился и подшефный сводный юнармейский отряд школы №53 им. Н.М.Скоморохова.
Для собравшихся ребятишек офицеры подготовили военно-спортивную эстафету «Марш-Бросок». По правилам игры участники разделились на две команды. В каждой из которой командирами были офицеры, кандидаты в мастера спорта – старший лейтенант Григорий Пирогов и майор Артем Костюк.
Оценивало выступление команд жюри во главе с заместителем начальника Центра ВКС полковником Алексеем Малаховым.
Во время игры конкурсантам предстояло представить свою команду и ее девиз, мастерить бумажные самолеты, доставлять командирские донесения, преодолевая полосы препятствий.
В заключении полковник Алексей Малахов пожелал ребятам в новом году добиться высоких успехов в учебе и спорте, обрести верных друзей, быть образцом для подражания, беречь и любить нашу Родину! А военнослужащие вручили воспитанниками школы-интернат сладости и благодарственные письма.