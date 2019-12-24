24.12.2019 (23:19)

Военнослужащие центра подготовки и боевого применения ВКС в Астрахани поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом

В Астрахани военнослужащие центра подготовки и боевого применения ВКС РФ поздравили с наступающим Новым годом детей-сирот из школы-интерната имени Героя Советского Союза летчика-истребителя Степана Здоровцева.

К поздравлениям присоединился и подшефный сводный юнармейский отряд школы №53 им. Н.М.Скоморохова.

Для собравшихся ребятишек офицеры подготовили военно-спортивную эстафету «Марш-Бросок». По правилам игры участники разделились на две команды. В каждой из которой командирами были офицеры, кандидаты в мастера спорта – старший лейтенант Григорий Пирогов и майор Артем Костюк.

Оценивало выступление команд жюри во главе с заместителем начальника Центра ВКС полковником Алексеем Малаховым.

Во время игры конкурсантам предстояло представить свою команду и ее девиз, мастерить бумажные самолеты, доставлять командирские донесения, преодолевая полосы препятствий.

В заключении полковник Алексей Малахов пожелал ребятам в новом году добиться высоких успехов в учебе и спорте, обрести верных друзей, быть образцом для подражания, беречь и любить нашу Родину! А военнослужащие вручили воспитанниками школы-интернат сладости и благодарственные письма.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице