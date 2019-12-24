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24.12.2019 (22:18)

Командующий Северным флотом поздравил личный состав с награждением орденом Ушакова

Командующий Северным флотом, Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил всех военных и гражданских служащих, ветеранов флота с высокой государственной наградой. 24 декабря в ходе заседания коллегии Министерства обороны Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами, Президент Российской Федерации Владимир Путин за выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом при выполнении учебных, боевых и специальных задач, наградил Краснознамённый Северный флот орденом Ушакова.

В поздравительной телеграмме командующий флотом отметил, что этой наградой руководство страны отметило ратный труд всех воинов-североморцев, гражданский персонал и ветеранов Северного флота. Подобной чести Северный флот был удостоен в 1965 году при награждении орденом Красного Знамени за выдающийся вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

«Награждение Северного флота орденом, носящим имя небесного покровителя российских моряков – непобедимого адмирала Фёдора Федоровича Ушакова, символизирует готовность нынешнего поколения защитников северных рубежей нашей Родины беззаветно и доблестно служить своему Отечеству и защищать его интересы в Арктике и в любой точке Мирового океана, свято хранить славные традиции предшественников», – подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев и пожелал подчинённым новых свершений и славных побед.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Командующий , Награждения
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