24.12.2019 (22:00)

Воспитанники Пермского СВУ прошли отборочные соревнования муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике

Воспитанники Пермского суворовского военного училища (СВУ) прошли отборочный этап муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике.

Одной из важнейших задач олимпиады является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к математике и научно-исследовательской деятельности, формирование мотивации к систематическим занятиям этой наукой, повышение качества математического образования.

В число призеров вошли суворовцы Игорь Целоусов и Федор Сусидко.

Муниципальный этап олимпиады является серьезным отборочным соревнованием, поскольку по его итогам из большого числа сильнейших школьников различных муниципальных образований формируется состав участников регионального этапа.

Ранее с достойными результатами воспитанники Пермского СВУ прошли отборочный заочный этап олимпиады школьников «Ломоносов».

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