24.12.2019 (21:46)

Военные связисты ЦВО провели учение по организации системы управления на Урале

Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) провели учение по получению, обработке и передаче сигналов боевого управления объединений, соединений и частей Центрального военного округа. Учение завершилось сегодня в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на территории Пермского края.

В ходе учения специалисты войск связи ЦВО отработали получение, обработку и передачу сигналов боевого управления по проводным, радиорелейным и спутниковым каналам связи. Особое внимание уделялось внезапным переходам расчетов связи на резервные каналы в обстановке условного радиоэлектронного подавления. Также военнослужащими были отработаны вопросы создания системы бесперебойного управления на основе резервных каналов связи, организуемых при помощи оптического волокна.

Всего к учению привлекалось более 200 военнослужащих и свыше 50 единиц специальной военной техники.

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